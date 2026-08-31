Standplaats voor oliebollen verkoop aangevraagd in 's Gravenmoer

Op 26 augustus is een aanvraag ontvangen voor een oliebollenstand op de Hoofdstraat in 's Gravenmoer. De verkoop staat gepland op 12 december.

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Het gaat om een aanvraag voor een standplaats voor de verkoop van oliebollen door Cresendo. De locatie waar dit plaats moet vinden is Hoofdstraat 4 in 's Gravenmoer.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken na ontvangst. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd, of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00001344.