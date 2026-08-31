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Container geplaatst in Dongen: melding ontvangen
Vandaag om 09:35
Vanaf vandaag tot en met 12 september wordt een container geplaatst aan de Luxemburglaan 43 in Dongen. Deze opslag is vergunningsvrij.
Op 26 augustus 2026 is een melding gedaan voor het plaatsen van een container op de Luxemburglaan 43 in Dongen. De container zal daar staan van 31 augustus tot en met 12 september. Het gaat om opslag van roerende zaken, zoals bijvoorbeeld goederen die niet vastzitten aan de grond.
Voor deze activiteit is geen vergunning nodig, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de gemeente Dongen onder vermelding van zaaknummer Z2026-00001342.
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