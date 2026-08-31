Container geplaatst in Dongen: melding geregistreerd

Van 31 augustus tot 14 september wordt een container geplaatst in Dongen.

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In Dongen is een melding geregistreerd voor het plaatsen van een container in een parkeervak aan de Simon Vestdijkstraat. De melding, die op 25 augustus is ontvangen, gaat over de opslag van roerende zaken en is vergunningsvrij.

De container wordt geplaatst van 31 augustus tot en met 14 september 2026. Omdat er geen vergunning nodig is voor deze activiteit, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. De melding staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001339.