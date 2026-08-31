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Vergunningsaanvraag voor uitbouw in Waalwijk

Vandaag om 09:35

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een uitbouw aan de Cortembergstraat in Waalwijk.

Gevonden voor jou

Op 26 augustus is een aanvraag ingediend om een uitbouw te realiseren op Cortembergstraat 4 in Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019701.

Het gaat om een uitbreiding van het bestaande pand op deze locatie. De aanvraag wordt nog beoordeeld en er is nog geen besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op dit moment geen bezwaar maken. Dit kan pas wanneer er een officieel besluit is genomen.

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