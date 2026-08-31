Melding klein evenement Super Sunday op 13 september

Op 13 september staat het kleinschalige evenement Super Sunday gepland. Het vindt plaats van twee uur ’s middags tot half negen ’s avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft op 21 augustus een melding ontvangen voor het evenement Super Sunday. Dit evenement wordt gehouden op zondag 13 september 2026 en duurt van 14:00 uur tot 20:30 uur.

Bij meldingen van kleine evenementen kan de burgemeester binnen zeven dagen na ontvangst besluiten het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als er vermoedens zijn dat het evenement risico's oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu.

De melding is uitsluitend ter kennisgeving en er is geen verbod op dit moment aangekondigd.