D66 vraagt vergunning aan voor standplaats in Goirle

Op 31 oktober wil D66 een standplaats innemen aan De Hovel in Goirle. Het doel is contact te onderhouden met bewoners. De aanvraag wordt door de gemeente behandeld.

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D66 heeft een aanvraag ingediend voor een incidentele standplaatsvergunning. De partij wil op 31 oktober 2026 een standplaats innemen aan De Hovel, voor de winkel Bubbels en Bo, om in gesprek te gaan met bewoners.

De gemeente Goirle behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, op 26 augustus, wordt doorgaans een besluit genomen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd of opgeschort als aanvullende informatie nodig is.