Melding opslag gevaarlijke stoffen bij pluimveebedrijf in Netersel

Pluimveebedrijf Hendriks in Netersel heeft een melding gedaan voor het opslaan van diesel, propaan en andere gevaarlijke stoffen. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

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Het pluimveebedrijf aan de Polderdijk 1 in Netersel heeft op 19 juni 2026 een melding ingediend. Het gaat om het opslaan van diesel, propaan en andere gevaarlijke stoffen. Deze kennisgeving is gedaan volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een melding volgens het Bal is alleen een mededeling en geeft geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders van Bladel heeft deze melding officieel ontvangen. Voor deze zaak zijn meerdere zaaknummers geregistreerd.