Melding milieubelastende activiteiten bij Bone Holding in Bladel

Bone Holding B.V. in Bladel heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het bedrijf wil hout bewerken, materialen reinigen en gevaarlijke stoffen opslaan.

Gevonden voor jou

Op 18 augustus 2026 heeft Bone Holding B.V., gevestigd aan de Fabrieksweg 4A in Bladel, een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om activiteiten zoals het mechanisch bewerken van hout, het reinigen, lijmen en coaten van verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof, en het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Deze melding is een verplichte kennisgeving waarmee het bedrijf aangeeft te starten met milieubelastende activiteiten. Het Bal voorziet niet in de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze meldingen. Aan de melding zijn verschillende zaak- en verzoeknummers gekoppeld.