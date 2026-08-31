Uitbreiding hoogspanningsstation Enexis in Aarle-Rixtel aangevraagd

Enexis wil zijn hoogspanningsstation aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel uitbreiden. Op 5 augustus heeft de gemeente Laarbeek hiervoor een vergunningsaanvraag ontvangen.

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Het gaat om een aanvraag om af te wijken van regels in het omgevingsplan. De uitbreiding betreft werkzaamheden die niet onder de standaard regels vallen. Het hoogspanningsstation aan de Bakelseweg speelt een belangrijke rol in de energievoorziening.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000712 en gekoppeld aan DSO-verzoeknummer 2026080500462. Zodra de gemeente een besluit neemt, worden eventuele bezwaren behandeld. Het proces valt binnen de regels van de Omgevingswet.