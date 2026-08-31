Uitbreiding hoogspanningsstation in Aarle-Rixtel aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan de Bakelseweg 10 in Aarle-Rixtel. Het verzoek is op 5 augustus gedaan bij de gemeente Laarbeek.

Gevonden voor jou

De uitbreiding betreft een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan wordt beoordeeld. Het gaat om het hoogspanningsstation van energiebedrijf Enexis.

De gemeente Laarbeek behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet. Het bijbehorende zaaknummer is ZOL-2026-000711. Een besluit over de aanvraag wordt op een later moment genomen.