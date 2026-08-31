Uitrit aan Huijbergseweg in Hoogerheide krijgt groen licht

De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een uitrit aan de Huijbergseweg bij Buitendreef 50 in Hoogerheide. De vergunning is op 27 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

In Hoogerheide mag een nieuwe uitrit worden aangelegd aan de Huijbergseweg, ter hoogte van Buitendreef 50. De gemeente Woensdrecht heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning werd op 27 augustus verzonden.

Met de aanleg van de uitrit wordt het terrein beter bereikbaar. De vergunning maakt deel uit van de reguliere aanvraagprocedure. Details over mogelijke bezwaren zijn te vinden via de gemeentelijke website.