Bouwplan voor dakkapel in Mariahout ingetrokken

De aanvraag voor het bouwen van een dakkapel aan De Koperwiek 20 in Mariahout is ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft dit bekendgemaakt.

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De aanvraag voor deze bouwactiviteit was op 25 juli 2026 ingediend en gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000684. Het ging om een bouwplan dat onderdeel was van het omgevingsplan.

Het college heeft geen redenen gegeven voor de intrekking van de aanvraag. De locatie van het bouwplan, De Koperwiek 20 in Mariahout, blijft voorlopig ongewijzigd.