Beek en Donk: aanvraag om bomen te kappen voor Groene Long

In Beek en Donk is een vergunning aangevraagd om bomen te kappen in de Groene Long. Het gaat om drie percelen op 6 augustus 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen om bomen te kappen op drie kadastrale percelen in Beek en Donk. Dit maakt deel uit van een project om de Groene Long, een groene strook in het dorp, te veranderen.

De vergunningsaanvraag is ingediend op 6 augustus 2026 en heeft het verzoeknummer 2026080600233. Het gekoppelde zaaknummer is ZOL-2026-000713. Zodra er een besluit is genomen, wordt bekendgemaakt hoe betrokkenen hun bezwaren kunnen indienen.