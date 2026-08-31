24 bomen gekapt voor nieuwbouwproject in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel worden 24 bomen gekapt aan de Helmondseweg 41. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor op 27 augustus een vergunning verleend.

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De bomenkap maakt deel uit van een nieuwbouwproject dat al eerder is goedgekeurd. De aanvraag voor de vergunning werd op 10 juni 2026 ingediend. Het betreft een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

De locatie van de werkzaamheden is Helmondseweg 41 in Aarle-Rixtel. De stukken die bij de vergunning horen, zijn tot zes weken na de bekendmaking digitaal in te zien via de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.