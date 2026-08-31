Omgevingsvergunning aangevraagd voor handelsreclame in Hoogerheide

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van handelsreclame op Haviksberg 4 in Hoogerheide. De gemeente Woensdrecht heeft de aanvraag ontvangen op 20 augustus 2026.

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Op Haviksberg 4 in Hoogerheide is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van handelsreclame. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de aanvraag ontvangen op 20 augustus.

De aanvraag maakt deel uit van de standaard procedure voor omgevingsvergunningen. Dit betekent dat de gemeente de aanvraag beoordeelt en hierover een besluit neemt. Het adres waar de reclame moet komen, is in postcodegebied 4631 VB.