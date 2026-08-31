Nieuwe uitrit aangelegd in Ossendrecht

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het aanleggen van een in- of uitrit aan de Aanwas 14a in Ossendrecht.

Gevonden voor jou

Op 27 augustus 2026 is een omgevingsvergunning toegekend voor het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit aan de Aanwas 14a. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht.

De vergunning betreft een aanpassing van de infrastructuur ter plaatse. De nieuwe in- of uitrit kan bijdragen aan een betere toegankelijkheid van het adres. Het verzendmoment van de beschikking was afgelopen donderdag.