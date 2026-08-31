Overkapping aangevraagd voor woning in Hoogerheide

Voor een woning aan de Vuurdoorn in Hoogerheide is een aanvraag gedaan om een overkapping te plaatsen. De gemeente Woensdrecht ontving de aanvraag op 24 augustus.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het adres de Vuurdoorn 37 in Hoogerheide. Het gaat om het plaatsen van een overkapping bij de woning.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze aanvraag op 24 augustus 2026 ontvangen. De bekendmaking is gepubliceerd op 27 augustus.