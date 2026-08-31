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Hoogerheide: aanvraag om huis te isoleren

Vandaag om 09:35

In Hoogerheide is een aanvraag gedaan om een huis aan de Zandfort te isoleren.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor het isoleren van een woning. Het gaat om het adres Zandfort 62, 4631 RN in Hoogerheide. De aanvraag is op 18 augustus 2026 ingediend.

De gemeente Woensdrecht maakte dit op 27 augustus 2026 bekend. Het isoleren van een huis kan bijdragen aan energiebesparing en een beter wooncomfort.

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