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Woningverbouwing aangevraagd in Huijbergen

Vandaag om 09:35

In Huijbergen is een aanvraag ingediend om een woning aan de Westerstraat 28 te verbouwen. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze aanvraag op 7 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verbouwing van een woning aan de Westerstraat in Huijbergen. De aanvraag is door de gemeente Woensdrecht geregistreerd en valt onder de gebruikelijke procedure.

De melding is officieel bekendgemaakt vanuit Hoogerheide op 27 augustus 2026. Het is nu aan de gemeente om de aanvraag verder te beoordelen.

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