Advertentie
B&B gepland aan Florijnendreef in Cuijk
Vandaag om 09:35
In Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het starten van een bed and breakfast aan de Florijnendreef. De aanvraag is op 27 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.
De aanvraag betreft een bed and breakfast op het adres Florijnendreef 17, in Cuijk. Het plan vraagt om een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.
De beslistermijn voor deze aanvraag is acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Zodra er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie