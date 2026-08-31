B&B gepland aan Florijnendreef in Cuijk

In Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het starten van een bed and breakfast aan de Florijnendreef. De aanvraag is op 27 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bed and breakfast op het adres Florijnendreef 17, in Cuijk. Het plan vraagt om een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

De beslistermijn voor deze aanvraag is acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Zodra er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend.