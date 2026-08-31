Plannen voor duurzame huisjes op landgoed in Hoogerheide

Op Landgoed Kortenhoeff in Hoogerheide zijn plannen ingediend om een deel van een stal en een schuurtje te vervangen door drie duurzame huisjes.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 9 augustus 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om de locatie aan de Huijbergseweg 140, waar de huisjes een milieuvriendelijk alternatief moeten bieden op het landgoed.

Landgoed Kortenhoeff wordt zo deels vernieuwd, waarbij duurzaamheid centraal staat. De aanvraag maakt deel uit van de reguliere procedure en is bekendgemaakt op 27 augustus 2026.