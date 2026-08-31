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Nieuwe woning gepland aan Meelbes in Cuijk
Vandaag om 09:35
De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuwe woning aan Meelbes in Cuijk. De aanvraag is ingediend op 27 augustus en wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure.
De aanvraag betreft een nieuwbouwproject aan Meelbes zonder huisnummer in Cuijk. Het gaat om een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt en om het aanleggen of aanpassen van een uitweg. De aanvraag heeft zaaknummer Z2026-00005664.
De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd tot maximaal veertien weken. Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de besluitperiode.
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