Sloop van bijgebouw in Maashees aangevraagd

In Maashees is een vergunning aangevraagd voor het slopen van een bijgebouw aan Op den Berg 6. De aanvraag is op 26 augustus ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een aanvraag die betrekking heeft op sloopwerkzaamheden aan bouwwerken. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

De gemeente heeft een termijn van acht weken om een besluit te nemen, met de mogelijkheid deze te verlengen tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag is niet mogelijk.