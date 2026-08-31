Nieuwe woning met garage gepland aan Bremweg in Mill

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een woning met garage en uitrit aan de Bremweg in Mill. Het verzoek is op 27 augustus ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een woning inclusief garage en het aanleggen of veranderen van een uitrit. Het perceel ligt aan de Bremweg, zonder huisnummer, in Mill en staat kadastraal geregistreerd als MIL00 R 1627.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal 14 weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.