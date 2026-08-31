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Vergunning voor pluimveehouderij deels ingetrokken in Wanroij

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:45

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een vergunning voor een pluimveehouderij aan de Peelsteeg in Wanroij gedeeltelijk in te trekken. Het gaat om een installatie voor het houden van pluimvee.

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Het besluit betreft de gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor een zogenaamde IPPC-installatie, een systeem dat wordt gebruikt bij intensieve pluimveehouderij. De locatie in Wanroij, aan de Peelsteeg 5, stond al langer onder toezicht. Over de ontwerpbeschikking zijn geen reacties binnengekomen.

De definitieve beschikking is niet aangepast ten opzichte van de eerdere ontwerpversie. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 oktober de stukken inzien via de officiële website van bekendmakingen. Het besluit treedt direct in werking, ook als er een bezwaar wordt ingediend.

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