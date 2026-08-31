Bouw van vrijstaande woning in Oeffelt aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning in Oeffelt. Het gaat om een kavel aan Stevensveld ongenummerd. De aanvraag is op 27 augustus ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005663. De gemeente heeft acht weken om hierover een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging tot veertien weken.

Het perceel waar de woning gepland is, staat bekend als kavel 502. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich over de aanvraag volgens de normale procedures.