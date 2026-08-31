Bedrijfspand in Sint Hubert wordt herbouwd

In Sint Hubert is een aanvraag ingediend voor het herbouwen van een bedrijfspand aan de Voordijk. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft de aanvraag op 27 augustus ontvangen.

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Het gaat om een pand aan Voordijk 29, waarvoor een vergunning is aangevraagd om opnieuw te bouwen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005669. Dit valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen de standaard termijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Er is nog geen besluit genomen over de vergunning.