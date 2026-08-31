Holthees: aanvraag voor aanleg van inrit op Gildestraat

In Holthees is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een inrit op Gildestraat 15a. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 26 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om een uitweg aan te leggen of te veranderen op het adres Gildestraat 15a in Holthees. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen. Als nodig, kan deze periode worden verlengd tot maximaal veertien weken.