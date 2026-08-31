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Deur en kozijnen voorgevel Vossehol in Cuijk mogen worden gewijzigd
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:46
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van de deur en kozijnen in de voorgevel van een woning aan Vossehol 21 in Cuijk.
De vergunning is op 26 augustus 2026 goedgekeurd en geldt voor bouwactiviteiten aan de woning. Het gaat om aanpassingen aan de voorgevel, waaronder het vervangen van de deur en kozijnen.
De woning staat aan Vossehol 21, postcode 5431LM, in Cuijk. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00005270.
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