Bomenkap Wilhelminastraat Boekel: aanvraag voor drie bomen

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van drie bomen aan de Wilhelminastraat in Boekel. De aanvraag werd op 16 juli 2026 geregistreerd en heeft betrekking op vergunningplichtige activiteiten.

Gevonden voor jou

De bomen staan in een gebied dat als "Getekend Gebied" wordt aangeduid. Het betreft een activiteit waarvoor een vergunning nodig is. Bezwaar maken is in deze fase niet mogelijk; dat kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

De aanvraag staat geregistreerd onder het nummer 713028. Voor wie op de hoogte wil blijven van bekendmakingen in de buurt, is er een e-mailservice beschikbaar via www.overheid.nl. Aanmelden kan via de website.