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Son en Breugel: kantoor wordt appartementen aan Nieuwstraat

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:46

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend om een kantoor aan de Nieuwstraat om te bouwen tot appartementen. De gemeente ontving deze aanvraag op 26 augustus.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een aanvraag ontvangen voor het ombouwen van een kantoor aan Nieuwstraat 18 tot appartementen. De aanvraag werd op 26 augustus ingediend en heeft zaaknummer 08483839404.

Het gaat om een kennisgeving, waarbij de plannen nog niet ter inzage liggen. Pas na een besluit van het college kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.

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