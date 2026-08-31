Melding milieubelastende activiteiten bij MIR Auto in Son en Breugel

Bij MIR Auto in Son en Breugel zijn milieubelastende activiteiten gemeld. Het gaat om onderhoud en reparatie van motoren, opslag van goederen en lassen.

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Het bedrijf MIR Auto, gevestigd aan Ekkersrijt 3129 in Son en Breugel, heeft op 16 juli 2026 een melding gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving. De activiteiten omvatten het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren en gemotoriseerde voertuigen, het opslaan van goederen en het lassen van metalen.

Deze melding is een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het DSO-verzoeknummer is 2026071600612, 2026071600613 en 2026071600614. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld is, luidt Z-2026-012058.