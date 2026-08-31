Son en Breugel ontvangt aanvraag voor bijgebouw aan Lijsterlaan

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend voor een bijgebouw aan de Lijsterlaan. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 26 augustus 2026 is ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het oprichten van een bijgebouw aan de Lijsterlaan 10 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 08483839188.

Deze melding is een kennisgeving. De plannen liggen niet ter inzage en eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend zodra het college een besluit heeft genomen.