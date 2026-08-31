Vergunning informatiestandplaats Chasséveld in Breda verleend

Op het Chasséveld in Breda is een vergunning verleend voor een informatiestandplaats. Deze mag op 8 oktober 2026 tussen tien uur 's ochtends en zes uur 's avonds worden gebruikt.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft op 28 augustus 2026 toestemming gegeven voor een informatiestandplaats op het Chasséveld, ter hoogte van nummer 3. De vergunning valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

Het gebruik van de standplaats is beperkt tot één dag: zaterdag 8 oktober 2026. De locatie mag die dag tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds worden benut.