Son en Breugel: aanvraag steunleiding Breeakkerstraat ontvangen

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een steunleiding aan de Breeakkerstraat. De aanvraag werd ingediend op 26 augustus.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een steunleiding aan de Breeakkerstraat, waar nog geen huisnummer is toegewezen. De plannen zijn op dit moment niet openbaar, en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de gemeente een besluit heeft genomen.

De aanvraag heeft zaaknummer 08483838506 en wordt behandeld door burgemeester en wethouders van Son en Breugel.