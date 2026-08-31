Sinterklaas Intocht Ginneken wacht op aanvullende gegevens

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Sinterklaas Intocht Ginneken 2026 in Breda is nog niet compleet. De gemeente heeft de aanvrager op 27 augustus gevraagd om ontbrekende informatie aan te leveren. Hierdoor is de beslistermijn tijdelijk opgeschort.

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De vergunning is aangevraagd voor het tijdelijk gebruik van verschillende locaties in Ginneken, Breda. Het gaat om toestemming om af te wijken van bestaande regels in het omgevingsplan. De gemeente heeft maximaal zes weken de tijd om te wachten op de aanvullende gegevens.

Pas wanneer de vergunning compleet is en eventueel wordt verleend, kunnen betrokkenen bezwaar maken als dit tegen hun belangen ingaat. Tot die tijd is het niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.