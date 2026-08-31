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Halloween-evenement in Prinsenbeek op 31 oktober
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:48
Op 31 oktober vindt in Prinsenbeek een Halloween-evenement plaats. Het evenement is gepland aan de Neelstraat en duurt van zes tot negen uur ’s avonds.
De gemeente heeft een vergunning verleend voor het Halloween-evenement in Prinsenbeek. Het feest wordt georganiseerd aan de Neelstraat 14 en staat gepland op dinsdag 31 oktober 2026 van achttien tot eenentwintig uur.
Het evenement biedt inwoners en bezoekers een gelegenheid om Halloween te vieren in het hart van Prinsenbeek. Meer informatie over de vergunning en locatie kan digitaal worden opgevraagd via de website van de gemeente Breda.
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