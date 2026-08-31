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Halloween-evenement op sportpark Steijnlaan in Breda

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:48

Op 31 oktober organiseert Breda een Halloween-evenement op sportpark Steijnlaan. Het evenement vindt plaats van half zeven tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor een Halloween-evenement op sportpark Steijnlaan. Het feest zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 oktober 2026, van half zeven tot tien uur.

Het evenement is bedoeld om Halloween te vieren en zal naar verwachting bezoekers trekken uit de omgeving. De locatie aan de Steijnlaan wordt speciaal ingericht voor deze gelegenheid.

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