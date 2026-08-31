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Evenement Queen & King of the Court bij Pier 15 Breda
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:48
Van vrijdag 1 september tot woensdag 6 september vindt bij Pier 15 in Breda het evenement Queen & King of the Court plaats. Hiervoor is een vergunning verleend.
Het evenement Queen & King of the Court wordt georganiseerd bij Pier 15 in Breda. De periode loopt van één september om acht uur ’s ochtends tot zes september om half tien ’s avonds. De vergunning voor het evenement is op 27 augustus afgegeven.
Queen & King of the Court is een sportevenement waarbij teams strijden om de hoogste positie op het speelveld. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Breda.
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