Advertentie
Melding milieubelastende activiteiten in Maarheeze
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:48
Auto Recycling Brabant heeft een melding gedaan voor opslag van goederen in Maarheeze.
Het bedrijf Auto Recycling Brabant aan het Rondven 53 in Maarheeze heeft een melding gedaan op 18 december 2024. Het gaat om het starten van milieubelastende activiteiten, specifiek de opslag van goederen.
Deze melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving en er kan geen bezwaar worden gemaakt. Aan de melding is zaaknummer Z-2024-021051 gekoppeld.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie