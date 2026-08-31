Auto Recycling Brabant mag metaalschroot opslaan in Maarheeze

Het bedrijf Mobility Maarheeze B.V., bekend als Auto Recycling Brabant, heeft toestemming gekregen om een milieubelastende activiteit te starten op Rondven 53 in Maarheeze. Het gaat om het opslaan van metaalschroot en autowrakken.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck. Het besluit werd genomen op 27 augustus 2026. Het bedrijf mag op de locatie autowrakken demonteren en opgeslagen materialen beheren.

De aanvraag voor deze activiteit werd ingediend op 18 december 2024. Het zaaknummer van dit proces is Z-2024-021047. De stukken en verdere details zijn te vinden via het digitale publicatieblad op officiële bekendmakingen.