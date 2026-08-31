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Ladder, schaftkeet en toilet mogen geplaatst worden in Eindhoven

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:49

Op de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven is toestemming verleend om een ladder, schaftkeet en mobiel toilet te plaatsen. Het besluit is op 27 augustus verzonden.

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De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte op het adres Maria van Bourgondiëlaan 77 in Eindhoven. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een ladder, een schaftkeet en een mobiel toilet.

Deze toestemming is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007378. Belanghebbenden hebben zes weken vanaf 27 augustus 2026 de tijd om bezwaar in te dienen.

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