Nieuwe rotonde en fietspad in Rosmalen

De gemeente Den Bosch heeft besloten een rotonde aan te leggen op de kruising Koornwaardlaan-Koornwaardstraat-Hustenweg in Rosmalen. Ook komen er nieuwe fietspaden langs de Hustenweg.

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De kruising Koornwaardlaan-Koornwaardstraat-Hustenweg in Rosmalen wordt aangepast met een enkelstrooksrotonde. Daarnaast worden de eenrichtingsfietspaden langs de Hustenweg vervangen door een tweerichtingsfietspad aan de zuidkant van de weg.

Het verkeersbesluit is vanaf maandag 31 augustus 2026 tot en met maandag 12 september 2026 in te zien op het Stadskantoor in Den Bosch. Belangstellenden kunnen ook een digitale kopie opvragen via de afdeling Leefomgeving van de gemeente.