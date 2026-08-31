Graven in de bodem bij De Kets en De Hoogt in Loon op Zand

Er is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden bij De Kets en De Hoogt in Loon op Zand. Het gaat om het verwijderen van meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde. De melding is afgehandeld op 27 augustus 2026.

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Bij De Kets en De Hoogt segment 203 in Loon op Zand wordt grond afgegraven die boven de interventiewaarde valt. Dit betekent dat de kwaliteit van de bodem een bepaalde grens overschrijdt, wat belangrijk is voor het milieu. Er wordt meer dan 25 kubieke meter grond verwijderd.

De melding, met zaaknummer Z2026-00021595, is op 27 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Voor vragen over deze melding kun je contact opnemen via het gekoppelde zaaknummer.