Boxtel wil gemeentegrond in Esch verkopen

De gemeente Boxtel wil een deel van perceel ESC00 B 2790 in Esch verkopen. Het stuk grond van ongeveer 30 vierkante meter ligt aan De Ruiting en wordt aangeboden aan Ruimte voor Ruimte, de ontwikkelaar van het project Nieuw Koolwijk.

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De gemeente heeft bekendgemaakt dat Ruimte voor Ruimte als enige serieuze gegadigde wordt beschouwd voor de aankoop van dit perceel. Dat komt doordat de grond onderdeel is van het ontwikkelplan Nieuw Koolwijk, waar de partij al betrokken bij is.

Volgens wettelijke regels moeten gemeenten bij de verkoop van grond zorgen voor gelijke kansen voor geïnteresseerden, tenzij er sprake is van slechts één geschikte koper. In dit geval heeft de gemeente Boxtel Ruimte voor Ruimte geselecteerd op basis van objectieve en toetsbare criteria.

Het gaat hier om een voorgenomen verkoop. Bezwaar maken kan via een kort geding dat uiterlijk op 25 september 2026 moet worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.