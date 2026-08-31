Aanvraag voor woonunit in Boxtel ingetrokken

De aanvraag voor een tijdelijke woonunit bij een woning in Boxtel is ingetrokken. Het ging om een vergunningaanvraag voor Luissel 7, die op 24 augustus 2026 door de aanvrager is stopgezet.

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Op 16 juli 2026 werd een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit bij een woning in Boxtel. De locatie betrof Luissel 7.

De aanvrager heeft deze aanvraag op 24 augustus 2026 ingetrokken. Daarmee komt de geplande plaatsing van de woonunit te vervallen.