Boxtel rooit twee afgestorven esdoorns aan Maaslandstraat

In Boxtel zijn twee afgestorven esdoorns aan de Maaslandstraat definitief gekapt. Het besluit is op 27 augustus 2026 genomen en de bomen worden vervangen door nieuwe aanplant.

Gevonden voor jou

Het gaat om twee esdoorns ter hoogte van de huisnummers 2 en 14 aan de Maaslandstraat in Boxtel. De bomen waren afgestorven en moesten worden verwijderd. Het kappen is onderdeel van een herplantplan, waarbij nieuwe bomen worden geplant.

De vergunning is voorbereid via de standaard procedure en het besluit is officieel verzonden op 27 augustus 2026. De gemeente benadrukt dat de nieuwe bomen zullen bijdragen aan de groenvoorziening in de buurt.