Omgevingsvergunning aangevraagd voor varkensstal in Liempde

In Liempde is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het herzien van een varkensstal aan de Hamsestraat. De aanvraag betreft aanpassingen aan de dakconstructie en het puttenplan.

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Op 26 augustus 2026 is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning in Liempde. Het gaat om wijzigingen aan een bestaande varkensstal aan de Hamsestraat 5, die eerder was vergund onder nummer 1344700. De geplande aanpassingen hebben betrekking op de dakconstructie en het puttenplan.

De aanvraag valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit bouwen. In dit stadium is het nog niet mogelijk om een bezwaar in te dienen. Na eventuele vergunningverlening wordt dat wel mogelijk.