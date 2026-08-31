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Melding voor grondtoepassing bij De Eng in Ven afgehandeld

Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 09:51

De gemeente Altena heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond bij De Eng in Ven. Het gaat om een activiteit die effect heeft op bodem en milieu.

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Bij De Eng in Ven is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit betekent dat grond of baggerslib wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen. De melding werd afgehandeld op 27 augustus 2026.

Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026082501051, en het zaaknummer Z2026-00021807. Voor deze melding bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. De melding ligt ook niet ter inzage.

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