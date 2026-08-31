Gemeente Altena herziet bebouwde komgrenzen

De gemeente Altena heeft de grenzen van de bebouwde kom opnieuw vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering op 28 oktober 2025, waarbij een eerder besluit uit 2019 werd ingetrokken.

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Tijdens de bijeenkomst heeft de gemeenteraad besloten om de oude komgrenzen uit 2019 te vervangen door nieuwe grenzen. De aanpassingen zijn gebaseerd op tekeningen die bij het besluit zijn gevoegd en gelden volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

De herziene komgrenzen moeten zorgen voor meer duidelijkheid en betere regelgeving rondom het verkeer binnen de gemeente Altena. Dit besluit is ondertekend door burgemeester drs. E.B.A. Lichtenberg MCM en raadsgriffier drs. S.J. Peet.